05 Ekim 2020 Pazartesi 10:20 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:20

AÖF kayıt yenileme ders ekle sil otomasyonu konusunda araştırmalar hız kazandı. Açıköğretim fakültesi İktisat ve İşletme fakültesi Güz ve Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri başladı. Adaylar AÖF kayıt yenileme işlemlerini sırasıyla; ders ekle sil, ücret ödeme, otomasyon kayıt kontrolü olmak üzere yapacaktır. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte sadım adım AÖF kayıt yenileme ders ekle sil otomasyonu ve kayıt yenileme işlemleri

Açıköğretim (AÖF) kayıt yenileme işlemleri için yapılacak olan ders seçimi (ders ekle sil otomasyonu) ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) İŞLEMİ NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM)

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

1- Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle girmeniz gerekecektir.

2- İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

3- Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

AÖF DERS EKLE-SİL OTOMASYONU İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

* Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.

* Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.

Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

* Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

* Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

* Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir.

Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

ŞİFRENİZİ UNUTTUYSANIZ...

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 08502004610 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak, Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu'na göre; Kayıt yenileme işlemleri 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecektir.

AÖF kayıt yenileme ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30’a kadar yapılabilir.