AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2023-2024 Anadolu Üni AÖF kayıt yenileme ekranı

AÖF kayıt yenileme işlemleri başlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri; Ekim'in 02-16 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte Anadolu Üni AÖF kayıt yenileme ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme dönemi başlıyor.

2023 AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF kayıt yenileme işlemi, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu üzerinden öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

2023-2024 ANADOLU ÜNİ AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF ders seçimi işlemi, kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak.

AÖF ders ekle/sil işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

AÖF 2023-2024 eğitim dönemi için kayıt yeniletecek öğrenciler bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

AÖF ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, AÖF 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme ücretini 16.10.2023 tarihi saat 22.00'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.