AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme tarihleri 2022-2023

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat Ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme duyurusu yayımlandı. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler Materyal Ücretini, kayıt yenilemenin son gününe kadar gerçekleştirebilecekler. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

AÖF Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2022-2023

AÖF Kayıt yenileme işlemleri;

03.10.2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp,

17.10.2022 Pazartesi günü saat 22.00'da sona erecektir.

17.10.2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir. Yeni ders durumuna göre dönem öğretim materyal ücreti farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını güz dönemi için 21 Kasım-02 Aralık tarihleri arasında ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.