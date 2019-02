AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? (Harç ücreti ne kadar 2019 hangi bankaya yatırılacak?)

AÖF kayıt yenileme işlemleri için başvuru süreci başladı. Öğrenciler ilk dönemin ardından ikinci dönem Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. 11 Şubat itibariyle başlayan Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim kayıt yenileme işlemleri hakkında tüm detaylar resmi internet sayfası üzerinden duyuru yapıldı.



AÖF kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat'ta yani yarın başlıyor. AÖF kayıt yenilemede bazı detaylar dikkat çekiyor. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden yüz binlerce öğrenci, geçtiğimiz dönem eğitim aldıkları bölüme, yeni dönemde de devam edebilmek adına kayıt yenileme tarihlerini kaçırmamak istiyor. Çok sayıda öğrencinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme tarihleri AÖF'ün akademik takviminde yer alıyor.





AÖF kayıt yenileme dönemi geldi. Öğrenciler ücretlerini yatıracak ve Açıköğretim Fakültesi kayıt yenilemelerini gerçekleştirecekler.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi 2018-2019 eğitim yılı güz döneminin tamamlanmasının ardından, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bekleniyor. Bu kapsamda araştırmalarına hız veren açıköğretimli öğrenciler, okulun akademik takvimini ve resmi internet sitesini inceleyerek tarih bilgisini öğrenmek istiyor.



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.





AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.



DÖNEM NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?



Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.



Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.



Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.





Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.



ÖDEME YAPMADAN ÖNCE DİKKAT!



Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

DERS EKLEME SİLME NASIL YAPILIR?



Geçen senelerde üniversite, ders ekleme ve silme işlemlerini üniversite öğrencilerine bıraktığını açıklamıştı. Kılavuz içerisinde öğrencinin ne yapması gerektiği 4 madde üzerinden açıklandı. İşte o 4 madde ve yapılması gerekenler:





AÖF DERS PROGRAMLARI GÜNCEL LİSTE



1) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN DERS SEÇİMİ



Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders seçim (ekle/sil) işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.



Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelinmez. Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.