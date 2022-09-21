AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri

AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, 2022-2023 AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihlerinde ders seçme işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi; İktisat ve İşletme (AÖF) kayıt yenileme işlemleri Ekim ayının 3-17 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2022-2023 AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2022-2023 AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi-17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında tamamlanacak.

AÖF İkinci Üniversite kayıtları ise 22.08.2022 Pazartesi - 17.10.2022 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.

AÖF 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler aof.anadolu.edu.tr sitesinden öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.