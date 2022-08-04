AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt ve ikinci üniversite kayıt tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Açıköğretim fakültesi kayıt yenileme işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları, 22 Ağustos - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

2022-2023 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Yatay Geçiş: 12.09.2022 - 16.09.2022

Yatay Geçiş Ders Ekleme: Ekim'in 10 - 17 tarihleri arasında,

Kayıt Yenileme: Ekim'in 3 -17 tarihleri arasında yapılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları, 22.08.2022 - 17.10.2022 tarihleri arasında alınacak.