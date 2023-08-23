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Eğitim

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 AÖF güz dönemi dönemi kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulunın sona ermesiyle birlikte gündeme geldi. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, çevrimiçi kayıt yenileme işlemlerini https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapabilecek. Peki AÖF güz dönemi kayıtları ne zaman? İşte 2023-2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri

23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 AÖF güz dönemi dönemi kayıt yenileme tarihleri
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2023-2024 AÖF kayıt yenileme işlemleri için kısa bir süre kaldı. AÖF kayıt yenileme için çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 22023-2024 Öğretim Yılı Başvuru, Kayıt ve Kayıt Yenileme/Ders Seçimi Tarihleri belli oldu. Buna göre; AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte AÖF güz dönemi dönemi kayıt yenileme, ders ekle-sil tarihleri

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri 02-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

2023-2024 AÖF GÜZ DÖNEMİ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÇIKÖĞRETİM AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açıköğretim fakültesinde öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde ders seçimi yapabilecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF'te kayıt yenileyecek öğrencilere fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

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