AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2022 Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

23 Ocak 2022 Pazar 17:08 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 17:08

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, Anadolu Üniversitesi AÖF 2022 Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağı araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz dönem sonu notları açıklandı. İlk dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler Bahar dönemi için ders ekle/sil işlemini yapacak. Peki AÖF 2021-2022 kayıt yenileme ne zaman? İşte AÖF 2022 kayıt yenileme ve ders ekle-sil tarihleri

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF 2022 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders ekle/sil işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

Bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilecek olan öğrenciler, AÖF kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgilerini aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından yapabilecekler.

AÖF 2022 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

07.02.2022-08.02.2022 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları

08.02.2022-10.02.2022 Yeterlik Sınavı (Bahar Döneminde Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Olan Programlara Yeni Kayıt Olan Öğrenciler İçin)

11.02.2022 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Başvurusu için Son Tarih (Öğrenimine devam eden öğrenciler için)

14.02.2022-18.02.2022 Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı

15.02.2022 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Sınavı

21.02.2022 Derslerin Başlangıcı

21.02.2022 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

21.02.2022-25.02.2022 Ekle‒Sil Haftası

AÖF 2021-2022 kayıt yenileme döneminde yapılacak ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yenileyebilecekler. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

AÖF DERS EKLE/SİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, ders seçimini (ekle/sil); AÖF kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını bahar dönemi için 21 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.