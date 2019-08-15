AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihi belli oldu!

AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusunun yanıtı cevap buldu. AÖF kayıt yenileme tarihi belli oldu. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesiüzerinden devam eden öğrencilerher yıl yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinikurum tarafından açıklanan tarihler arasında gerçekleştiriyorlar. 2019-2020 eğitim-öğretim takvimi de belli oldu. Bu takvime göre ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine yerleştiren öğrencilerin elektronik kayıt tarihi 16Ağustos olarak açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemlerine ilişkin tüm detayları sizler için derledik.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Anadolu Üniversitesine (AÜ) bağlı örgün eğitim hizmeti veren fakülte ve yüksekokullara yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 16-21 Ağustos tarihlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler "https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden sırasıyla "e-hizmetler/Eğitim/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında bulunan "Üniversite E-Kayıt" seçeneği aracılığıyla işlemini gerçekleştirebilecek.

E-Kayıt yapan öğrencilerin üniversiteye başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacak. Öğrenciler, E-Kayıt işleminin ardından akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırarak eğitim öğretime başlayabilecek.

Elektronik kayda, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar ile AÜ tarafından elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (çift diploma ve uzaktan öğretim yapılan programlar) dahil edilmeyecek.

Sağlık raporu talep edilen örgün programlara E-Kayıt yaptıran öğrenciler, ders kaydına geldiklerinde sağlık raporlarını ilgili birime teslim edecek. Bu noktada sağlık raporları talep edilen koşulları sağlamayan öğrenciler ÖSYM'ye müracaat etmek durumunda kalacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir. Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecek.

Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.