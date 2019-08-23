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AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Eğitim hayatına Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam eden öğrenciler AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini açıkladığı tarihlerde yapıyorlar. Öğrenciler bu açıklanan tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları büyük bir heyecanla araştırılıyor. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam eden öğrencilerher yıl yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini kurum tarafından açıklanan tarihler arasında yapıyorlar. 2019-2020 eğitim-öğretim takvimi de belli oldu. Bu takvime göre ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine yerleştiren öğrencilerin elektronik kayıt tarihi  16 Ağustos olarak açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında tüm detaylar sizlerle... 
 
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK? 
Yapılan duyuruda kayıt yenileme işlemleri için ekim ayına işaret edildi. Kayıt yenileme başvuruları 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 18 Ekim’de sona erecek.
 
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? 
AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir. Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
 

 
ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.
 
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecek.
 
Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

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