AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? (2019 Açıköğretim AÖF sınav tarihleri ne zaman?)

2019 AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri yakından takip ediliyor. Açıköğretim öğrencileri 2019 yılı ikinci dönem Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri ve harç ödemenin yapılacağı bankalar ile ilgili ayrıntıları ve merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. AÖF 2019 kayıt yenileme ders ekle sil işlemi süreci devam ediyor. Peki AÖF kayıt yenileme sonrası sınavları ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden yüz binlerce öğrenci, geçtiğimiz dönem eğitim aldıkları bölüme, yeni dönemde de devam edebilmek adına kayıt yenileme tarihlerini kaçırmamak istiyor. Çok sayıda öğrencinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme tarihleri AÖF'ün akademik takviminde yer alıyor.

AÖF kayıt yenileme işlemleri, 11 Şubat 2019 tarihinde başladı, 22 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. Başvurusu süresi 12 gün olarak üniversite tarafından belirlendi.

AÖF kayıt yenileme ücretleri



2019 AÖF kayıt yenileme ücreti, Anadolu Üniversitesi, 2019 kayıt yenileme ücretinin başvuru tarihleri içerisinde açıklanacağını dile getirdi. Ücretler, kayıt otomasyon sayfasından görülebilecek.

AÖF kayıt yenileme kılavuzu 2019



11 Şubat ila 22 Şubat tarihleri içerisinde öğrenciler kayıt işlemlerini nasıl yapacağına dair bilgileri, üniversite kılavuz içerisinde yayımladı.



AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman başlıyor?



AÖF sınav tarihleri 2019 yılında; Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.





AÖF kayıt yenileme dönemi geldi. Öğrenciler ücretlerini yatıracak ve Açıköğretim Fakültesi kayıt yenilemelerini gerçekleştirecekler.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi 2018-2019 eğitim yılı güz döneminin tamamlanmasının ardından, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bekleniyor. Bu kapsamda araştırmalarına hız veren açıköğretimli öğrenciler, okulun akademik takvimini ve resmi internet sitesini inceleyerek tarih bilgisini öğrenmek istiyor.



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.





AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.



DÖNEM NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?



Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.



Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.



Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.





Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.



ÖDEME YAPMADAN ÖNCE DİKKAT!



Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

DERS EKLEME SİLME NASIL YAPILIR?



Geçen senelerde üniversite, ders ekleme ve silme işlemlerini üniversite öğrencilerine bıraktığını açıklamıştı. Kılavuz içerisinde öğrencinin ne yapması gerektiği 4 madde üzerinden açıklandı. İşte o 4 madde ve yapılması gerekenler:





AÖF DERS PROGRAMLARI GÜNCEL LİSTE



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN DERS SEÇİMİ



Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders seçim (ekle/sil) işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.



Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelinmez. Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini kapsamaktadır.



Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

Kayıt Yenileme İşlemleri 11 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak

22 Şubat 2019 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.



Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.



Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.



Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.



Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.



22 Şubat 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.



Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.



Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından, 0850 200 46 10 ya da 444 10 26 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz.



2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır.



Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludurlar.



Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.



Kayıt yenileme ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.