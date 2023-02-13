AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre Şubat ayının 13-24 tarihleri arasında yapılacaktı. Üniversitelerde Bahar Eğitim ve Öğretim Dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendi. YÖK'ten gelen son açıklamalar ile birlikte kayıt takvimi siteden kaldırıldı. Peki AÖF kayıt yenileme tarihleri ertelendi mi? AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman? İşte YÖK tarafından yapılan açıklama

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?



AÖF Bahar dönemi 2022-2023 kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre 13 Şubat 2023 tarihinde başlayacaktı ancak deprem nedeniyle AÖF kayıt yenileme işlemleri ertelendi.

Tarihlerin duyurulduğu akademik takvimde açık öğretim fakültesi kayıt yenileme işlemleri için "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi." ifadelerine yer verildi.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME 2023 NE ZAMAN?



Üniversitelerde Bahar Eğitim ve Öğretim Dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendi.

YÖK'ten gelen son açıklamalar ile birlikte AÖF kayıt takvimi siteden kaldırıldı. AÖF akademik takvimde kayıt yenileme işlemleri için "YÖK'ten gelen açıklamaya göre belirlenecektir." denildi.

YÖK'ün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli 06.02.2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları,

dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."