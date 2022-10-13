AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar 2022? AÖF ders seçimi (ekle/sil) nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ücreti 2022 belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Güz Dönemi için kayıtlarını yeniletecek olan öğrenciler, ders ekle/sil işlemi sonrası ödemelerini yapabilecekler. Peki AÖF ders seçimi (ekle/sil) nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar 2022? İşte adım adım kayıt yenileme işlemi

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2022?

2022-2023 AÖF Kayıt yenileme ücreti 610 TL - 632,5 TL arası (6 derse kadar) değişmekte olup, 12 taksite kadar bölünebiliyor.

AÖF kayıt yenileme ücretini öderken 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçtiğiniz Dersler ve 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçebileceğiniz Dersler (Zorunlu/Not Yükseltmek Amacıyla Alınması Öğrencinin Planlamasına Bağlı Olan Dersler) doğrultusunda peşin veya taksitli ödeyebilirsiniz.

AÖF DERS EKLE/SİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

* Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecektir.

* İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

* Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

AÖF DERS EKLE/SİL İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF ders ekle/sil işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Dersleri seçtikten sonra 'ONAYLIYORUM' butonuna tıklayarak Ders Seçimi(Ekle/Sil) işleminizi tamamlayınız.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

AÖF DERS SEÇİMİ İŞLEMİ

* Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilir.

* Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

* Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

* Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

Ancak, bir dersin tekrar seçilmesi halinde öğrencinin bu dönemde alacağı harf notu ve ders kredisi geçerli olacak önceki dönemde alınan harf notu ve ders kredisi dikkate alınmayacaktır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

➢ Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

➢ Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

➢ GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

Genel Not Ortalaması 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

➢ Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

➢ GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

AÖF kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecektir.

AÖF Ders seçimi ile ilgili detaylar aşağıdadır.

Öğrenci FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

* Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

* Lisans programlarında 1. yarıyıldan ders alan öğrenci 5. ve 7. yarıyıllardan; 2. yarıyıldan ders alan öğrenci 6. ve 8. yarıyıllardan; 3. yarıyıldan ders alan öğrenci 7. yarıyıldan; 4. yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8. yarıyıldan ders alamaz.

* 2022-2023 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler 10-17 Ekim 2022 tarihleri arasında ders seçebilir.

* 2022-2023 öğretim yılında Af kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler de aynı tarihler arasında ders seçebilir.

* 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Görsel İletişim Tasarımı, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.