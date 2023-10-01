Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2023-2024 Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 2-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açıköğretim öğrencileri, 2-16 Ekim tarihleri arasında AÖF kayıt yenileme ücretini yatırarak ders seçimi işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, AÖF kayıt yenileme ücretini Ekim'in 16'sı saat 22.00'a kadar ödeyebilecekler. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2023-2024 Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme ücretleri

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?



AÖF kayıt yenileme ücreti, işlemlerin başlayacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri; Ekim'in 02-16 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler kayıt yenileme esnasında bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme ücretleri Anadolu Üniversitesi tarafından alınacak olup, AÖF kayıt yenileme işlemi, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu üzerinden öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Geçtiğimiz sene AÖF Kayıt yenileme ücreti 610 TL - 645,5 TL arasıydı.

2023-2024 yılı AÖF kayıt yenileme ücreti ise 2 Ekim'de belli olacak. AÖF kayıt yenileme ücreti 6 derse kadar değişmekte olup, 12 taksite kadar bölünebiliyor.

AÖF kayıt yenileme ücretini öderken 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçtiğiniz Dersler ve 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçebileceğiniz Dersler (Zorunlu/Not Yükseltmek Amacıyla Alınması Öğrencinin Planlamasına Bağlı Olan Dersler) doğrultusunda peşin veya taksitli ödeyebilirsiniz.

2023 AÖF kayıt yenileme işlemleri; 2-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023-2024 ANADOLU ÜNİ AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI



AÖF ders seçimi işlemi, kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak.

AÖF ders ekle/sil işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

AÖF 2023-2024 eğitim dönemi için kayıt yeniletecek öğrenciler bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

AÖF ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, AÖF 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme ücretini 16.10.2023 tarihi saat 22.00'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.