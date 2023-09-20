AÖF kayıt yenileme ücreti, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 Güz Dönemi için kayıtlarını yeniletecek olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. AÖF Kayıt yenileme ücreti 6 derse kadar değişmekte olup, 12 taksite kadar bölünebiliyor. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte AÖF 2023-2024 Güz Dönemi kayıt yenileme ücreti ile ilgili detaylar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri; 02-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF kayıt yenileme işlemi, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu üzerinden öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Ders seçimi işlemi, kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2023?



Geçtiğimiz yıl AÖF Kayıt yenileme ücreti 610 TL - 632,5 TL olarak belirlenmişti. 2023-2024 yılı içinse yeni kayıt ücretleri aşağıdaki gibidir.

AÖF kayıt yenileme ücreti 6 derse kadar değişmekte olup, 12 taksite kadar bölünebiliyor.

Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işleminin ardından ders seçimi (ekle/sil) işlemi gerçekleştirilecek.

AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NASIL YAPILIR?



AÖF ders ekle/sil işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

AÖF kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. AÖF ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

AÖF ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, AÖF 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme ücretini 16.10.2023 tarihi saat 22.00'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.