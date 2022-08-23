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Eğitim

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman? 2022-2023 AÖF kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları başladı. Üniversiteyi açıktan okumak isteyen adaylar, 2022-2023 AÖF kayıt tarihleri içerisinde e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabilecekler. Açıköğretim öğrencileri ise kayıt yenileyip ders seçimi yapacak. Peki AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman? İşte 2022-2023 AÖF kayıt tarihleri

23 Ağustos 2022 Salı 14:43 - Güncelleme:
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AÖF kayıtları alınmaya başlandı. AÖF için kayıt yaptırmak isteyen ve kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin belirlediği tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki AÖF kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖF kayıt tarihleri

AÖF YENİ KAYITLAR NE ZAMAN?

2022-2023 AÖF akademik takvimi yayınlandı.

Buna göre AÖF yeni kayıtlar Ağustos 22-26 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ (2022-2023)

Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültesi öğrencileri AÖF kayıt yenileme işlemlerini Ekim ayının 3'ü ile 17'si arasında gerçekleştirebilecek.

AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm aday öğrenciler, öğretim yılı başında kayıt için istenen belgeler ile birlikte ilgili birimin kayıt bürosuna başvurarak veya e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabilecekler.

AÖF E-DEVLET KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm aday öğrenciler, öğretim yılı başında AÖF kayıt için istenen belgeler ile birlikte ilgili birimin kayıt bürosuna başvurarak veya e-devlet üzerinden kayıt yaptırabilmektedir. Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen katkı payını/öğrenim ücreti tutarını ödemesi gereken aday öğrenciler ise ödeme yaptıktan sonra banka dekontuyla birlikte istenen belgeleri ilgili birimin kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

E-devlet üzerinden yapılan kayıtlarda ise istenen belgeler yine aynı sistem üzerinden aktarılabilmektedir.

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