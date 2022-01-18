AÖF koşullu geçer ne demek? AÖF geçme notu kaç 2022?

18 Ocak 2022 Salı 16:58 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 16:58

AÖF geçme notları, güz dönemi final sınavlarının sonuçlanmasıyla birlikte gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte dönem sonu not ortalamaları da belli oldu. Bu notlardan bazıları, genel not ortalamasına göre koşullu geçer olarak kabul edilmektedir. Peki AÖF geçme notu kaç 2022? AÖF koşullu geçer ne demek? İşte Açıköğretim harf notları

AÖF KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2022?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise AÖF koşullu geçer olarak adlandırılan sonuçları geçer harf notlarıdır.

Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.