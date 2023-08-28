AÖF mezuniyet belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 yılını başarıyla tamamlayıp mezun olmaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde bu sene binlerce öğrenci derslerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. AÖF mezuniyet belgesi, Anadolu Üniversitesi tarafından mezuniyet sürecinin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemine gönderilmektedir. Peki AÖF mezuniyet belgesi e-devlet'e ne zaman düşer? AÖF mezuniyet belgesi nasıl alınır? İşte detaylar

AÖF MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖS'de mezuniyet işlemi yapıldıktan sonra mezun bilgisi YÖKSİS'e gönderilir. Mezun olanlar e-Devlet Kapısı üzerinden "Mezun Belgesi "alabilmektedir.

Ayrıca AÖF Bürolarından diplomalar hazırlandığı için Geçici Mezuniyet Belgesi verilmez.

AÖF MEZUNİYET BELGESİ E-DEVLET'E NE ZAMAN DÜŞER?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde diplomalar, AÖF dönem sonu sınavı sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlara verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir.

Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

Basılı diplomasını almamış olan öğrenciler e-Devlet üzerinden mezuniyet belgelerine ulaşabilirler.

Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin (GNO 2.00 ve üzeri, Ön lisans için 120 AKTS kredi, Lisans için 240 AKTS kredi) işlemleri yapılır ve öğrencilerin mezun bilgileri YÖKSİS'e gönderilir.

AÖF mezuniyet belgesi ise dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden erişime açılacaktır. AÖF mezuniyet belgenize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET AÖF MEZUNİYET BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Diplomalar bürolara ulaştıktan sonra öğrencinin bizzat kendisine veya yasal vekiline teslim edilir.