Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci bu sene derslerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. Açıköğretim Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler e-Devlet üzerinden mezuniyet belgesine ulaşabilecekler. Peki AÖF mezuniyet belgesi nasıl alınır? AÖF mezuniyet belgesi e-devlet'e ne zaman düşer? İşte detaylar

AÖF MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR?



AÖS'de mezuniyet işlemi yapıldıktan sonra mezun bilgisi YÖKSİS'e gönderilir. Mezun olanlar e-Devlet Kapısı üzerinden "Mezun Belgesi "alabilmektedir.

Ayrıca AÖF Bürolarından diplomalar hazırlandığı için Geçici Mezuniyet Belgesi verilmez.

AÖF MEZUNİYET BELGESİ E-DEVLET'E NE ZAMAN DÜŞER?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde basılı diplomalar, AÖF dönem sonu sınavı sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunun bağlı olduğu AÖF bürosuna gönderilmektedir.

Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin (GNO 2.00 ve üzeri, Ön lisans için 120 AKTS kredi, Lisans için 240 AKTS kredi) işlemleri yapılır ve öğrencilerin mezun bilgileri YÖKSİS'e gönderilir.

AÖF mezuniyet belgesi ise dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasıylşa birlikte e-Devlet üzerinden erişime açılacaktır. AÖF mezuniyet belgenize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET AÖF MEZUNİYET BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Diplomalar bürolara ulaştıktan sonra öğrencinin bizzat kendisine veya yasal vekiline teslim edilir.