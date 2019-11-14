20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7572
  • 6,334
  • 272.191
  • 103831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

AÖF muafiyet başvurusu nasıl yapılır? AÖF muafiyet itiraz başvurusu nedir?

AÖF muafiyet başvurusu nasıl yapılır? AÖF muafiyet itiraz başvurusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm açıköğretim öğrencileri tarafından merak ediliyor. 2019-2020 öğretim yılında ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet sonuçları ve muafiyet itiraz başvuru işlemleri başladı. Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin, muafiyet sonuçlarını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. AÖF muafiyet başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AÖF Muafiyet itiraz başvurusu hakkında duyuru, Andolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yeni kayıt yaptıran, ek yerleştirme ve ikinci üniversite ile gelen öğrencilerin muafiyet başvuru sonuçlarına yapacakları itiraz, 14-20 Kasım tarihleri arasında alınacak. AÖF muafiyet başvurusu nasıl yapılır? AÖF muafiyet itiraz başvurusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF muafiyet başvurusuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz. 
 
AÖF MUAFİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2019-2020 öğretim yılında ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet itiraz/başvuru tarihleri 14 – 20 Kasım 2019 tarihleri arasında olup bu tarihlerden sonraki muafiyet itirazları ve başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 

 
Muafiyet İşlemleri için itiraz başvurusunda bulunmak isteyen öğrencinin aşağıdaki açıklamalara göre gerekli olan muafiyet belgesi ile birlikte hafta içi mesai saatleri arasında herhangi bir AÖF bürosuna başvurarak İtiraz Formunu doldurması gerekmektedir.
 
Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin, muafiyet sonuçlarını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir. Muafiyet sonuçlarını kontrol etmeyen ve ilan edilen tarihlerde itiraz başvurusunda bulunmayan öğrencilerin daha sonra yapacakları başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 

AÖF MUAFİYET BAŞVURUSU DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

 
AÖF MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURUSU NEDİR? 
AÖF muafiyet itiraz başvurusu, ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite ile AÖF programlarına yerleşen öğrencilerin, daha önce okudukları bölümlerde almış oldukları;
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
Türk Dili I – II
Yabancı Dil I – II derslerinden muaf olabilmek için yaptığı başvurudur. 
 
Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamayacak.
 
AÖF MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURUSU KAPSAMINDA KİMLER DEĞERLENDİRİLİR?
Bir yükseköğretim programından mezun olan ya da bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep eden öğrencilerin muafiyet itirazları ve başvuruları dikkate alınmaktadır.

Korkunç kaza kamerada! Virajı alamayan otomobil, tırı köprüden attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

Bakan Selçuk'tan velilere 'ara tatil' mesajı

Bakan Selçuk'tan velilere 'ara tatil' mesajı

'Delirten' hastalıktan kurtuldu, unutkanlık başladı

'Delirten' hastalıktan kurtuldu, unutkanlık başladı

Korkunç kaza! Virajı alamayan otomobil, tırı köprüden attı

Korkunç kaza! Virajı alamayan otomobil, tırı köprüden attı

Sır kazının nedeni belli oldu! Bakın ne aramışlar?

Sır kazının nedeni belli oldu! Bakın ne aramışlar?
 

POPÜLER HABERLER

Korkunç kaza kamerada! Virajı alamayan otomobil, tırı köprüden attı

Korkunç kaza kamerada! Virajı alamayan otomobil, tırı köprüden attı

Fabrikadaki işini bıraktı... Şimdi paraya para demiyor

Fabrikadaki işini bıraktı... Şimdi paraya para demiyor

Sosyal medyada popüler oldu... Tam 1 buçuk metre

Sosyal medyada popüler oldu... Tam 1 buçuk metre

Yüzünü kapattı! Dünya İstanbul'a kilitlendi

Yüzünü kapattı! Dünya İstanbul'a kilitlendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA