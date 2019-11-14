AÖF Muafiyet itiraz başvurusu hakkında duyuru, Andolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yeni kayıt yaptıran, ek yerleştirme ve ikinci üniversite ile gelen öğrencilerin muafiyet başvuru sonuçlarına yapacakları itiraz, 14-20 Kasım tarihleri arasında alınacak. AÖF muafiyet başvurusu nasıl yapılır? AÖF muafiyet itiraz başvurusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF muafiyet başvurusuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz.

AÖF MUAFİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019-2020 öğretim yılında ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet itiraz/başvuru tarihleri 14 – 20 Kasım 2019 tarihleri arasında olup bu tarihlerden sonraki muafiyet itirazları ve başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Muafiyet İşlemleri için itiraz başvurusunda bulunmak isteyen öğrencinin aşağıdaki açıklamalara göre gerekli olan muafiyet belgesi ile birlikte hafta içi mesai saatleri arasında herhangi bir AÖF bürosuna başvurarak İtiraz Formunu doldurması gerekmektedir.

Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin, muafiyet sonuçlarını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir. Muafiyet sonuçlarını kontrol etmeyen ve ilan edilen tarihlerde itiraz başvurusunda bulunmayan öğrencilerin daha sonra yapacakları başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

AÖF MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURUSU NEDİR?

AÖF muafiyet itiraz başvurusu, ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite ile AÖF programlarına yerleşen öğrencilerin, daha önce okudukları bölümlerde almış oldukları;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II

Türk Dili I – II

Yabancı Dil I – II derslerinden muaf olabilmek için yaptığı başvurudur.

Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamayacak.

AÖF MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURUSU KAPSAMINDA KİMLER DEĞERLENDİRİLİR?

Bir yükseköğretim programından mezun olan ya da bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep eden öğrencilerin muafiyet itirazları ve başvuruları dikkate alınmaktadır.