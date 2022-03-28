AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan AÖF sınav giriş belgeleriyle birlikte sınava girilecek okullar belli oldu. AÖF sınav Giriş Belgesi e-Devlet veya Açıköğretim Üniversitesi Öğrenci girişi üzerinden alınabiliyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav Giriş Belgesi e-Devlet sayfası

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı sınav giriş belgeleri AÖF Öğrenci Otomasyonundan erişime açıldı. Öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlar için giriş belgelerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan online olarak alabilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF final sınavları öncesi öğrenciler, sınav giriş yerlerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi veya e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2021-2022 yılı Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvime göre Nisan'ın 2-3 tarihlerinde yapılacak. AÖF 2. dönem vize sınavları yüz yüze yapılacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02.04.2022 - 03.04.2022

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21.05.2022- 22.05.2022

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13.08.2022 tarihlerinde uygulanacak.