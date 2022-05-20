AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet

AÖF sınav giriş belgesi, hafta sonu yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı öncesi adaylar tarafından alınmaya başladı. Mayıs ayının 21-22'sinde gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden erişebilecek. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınav giriş yerleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları için AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yayınlandı. Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi alma ekranına haberimizdeki linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte e-Devlet üzerinden AÖF sınav giriş belgesi sorgulama.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ (E-DEVLET)

Sınava katılacak öğrencilerin yanlarında AÖF sınav giriş belgesini bulundurması zorunlu tutuluyor. AÖF sınav giriş yerleri belli olan öğrenciler, Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Kimlik Belgesi ile birlikte oturumlara katılabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF bahar dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerine, AÖF'ün resmi internet adresi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden ulaşabilecek.

Açılan sayfada Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden e-devlet veya Anadolu Üniversitesi Hesabı ile Giriş yaparak sınav belgesini görüntüleyebilirsiniz.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA?

Açıköğretim Üniversitesi Sınavları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Açıköğretim sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek.

AÖF final sınavında alınan notun yüzde 70'i yıl sonu not ortalamasına etki edecek.