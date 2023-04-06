AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş bilgileri e-devlet sorgulama ekranı

AÖF sınav giriş bilgileri, Açıköğretim Üniversitesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Nisan ayının 8-9-15-16 tarihlerinde online olarak uygulanacak olan Bahar Dönemi AÖF sınav giriş bilgileri e-devlet veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte AÖF sınav giriş bilgileri e-devlet sorgulama ekranı

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YAYINLANDI



AÖF bahar dönemi ara sınavları 8-9-15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; Dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. AÖF yaz okulu sınavları 19.08.2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler, AÖF sınava giriş belgelerine anadolu.edu.tr ve e-devlet üzerinden erişebilecekler.

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI ONLİNE OLACAK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Sorumlu olduğunuz derslerin sınav giriş bilgisi 31.03.2023 tarihinden itibaren öğrenci sayfasından (aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden) yayımlanacaktır. Sınav giriş bilgisinde hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabileceğiz yer alacaktır. Her bir dersinizin sınav tarihini kontrol etmeyi unutmayınız.

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi vize oturumlarına girecek olan Adaylar, AÖF sınav giriş bilgilerine anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle erişebilecekler.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

Açıköğretim Üniversitesinden mezun olabilmek için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.