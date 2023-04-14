AÖF sınav giriş ekranı 2023! AÖF çevrimiçi sınav sistemi esınavanadoluedutr online sınav girişi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bahar dönemi ara sınavları online olarak gerçekleştiriliyor. 8-9-15-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavlara, AÖF çevrimiçi sınav sistemi esınavanadoluedutr üzerinden giriş yapılıyor. Peki AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? İşte 2023 AÖF çevrimiçi sınav sistemi esınavanadoluedutr online sınav giriş ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavlarının ikincisi Nisan'ın 15-16 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sorumlu olduğu derslerin sınavlarına AÖF çevrimiçi sınav sistemi "esınavanadoluedutr" online sınav giriş sayfası üzerinden katılabilecekler. İşte AÖF çevrimiçi sınav sistemi e sınav giriş ekranı 2023

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI (ESINAVANADOLUEDUTR) İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav giriş bilgileri e-devlet veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27.05.2023 - 28.05.2023

Yaz Okulu Sınavı 19.08.2023

Açıköğretim sınavlarında derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanını; Ara sınavın %30'u, Dönem Sonu sınavında %70'i alınarak hesaplanır.

AÖF ONLİNE SINAV KURALLARI NELER?

1-Sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika süreniz olacaktır.

2-Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacaktır. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

3-Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

4-Bu sınav başarı notunuzu %30 oranında etkileyecektir.

5-Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek.

6-Anadolu Üniversitesi; sınavın güvenliği, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, gerekli hallerde sınavın iptali ve disiplin işlemleri amacıyla öğrencinin yaptığı işaretleme, harcadığı süre, IP adresi, işletim sistemi, tarayıcı uygulaması ve sürümü gibi gerekli gördüğü verileri kaydedebilir. Öğrencinin sınava girebilmesi için "Sınavda Uygulanacak Kurallar"ı kabul etmesi gerekir. Öğrenci, bu kabulle verilerinin, Üniversite tarafından toplanmasına ve işlenmesine izin vermiş sayılır.

7-Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan "Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyip "Sınavı Başlat" butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız "Vazgeç ve Ders Listesine Dön" butonuna basarak ilgili oturumdaki sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

8-"Sınavı Başlat" butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.