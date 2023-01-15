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Eğitim

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınava giriş belgesi sorgulama

AÖF sınav giriş yerleri, Ocak ayının üçüncü haftası gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final oturumları öncesi gündeme geldi. Adaylar AÖF sınav giriş belgesine, anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle erişebilecek. Peki AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte AÖF sınava giriş belgesi sorgulama ekranı

15 Ocak 2023 Pazar 10:20 - Güncelleme:
AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınava giriş belgesi sorgulama
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarına kısa bir süre kala gözler AÖF sınav giriş yerlerine çevrildi. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler, AÖF sınava giriş belgelerine anadolu.edu.tr ve e-devlet üzerinden erişebilecekler. Buna göre AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınava giriş belgesi sorgulama

Açıköğretim Fakültesi sınavlarında AÖF dönem sonu başarı notunun hesaplanması için vize sınavlarının yüzde 30'u, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınmaktadır.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim sınavlarına girişte zorunlu olan AÖF sınav belgeleri henüz yayımlanmadı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF sınav giriş belgeleri, anadolu.edu.tr adresinden öğrenci girişi seçeneği veya e-Devlet girişi ile birlikte sorgulanabilecek.

AÖF sınav giriş yerleri, sınavlardan 1 hafta önce erişime açılıyor. Bu nedenle AÖF final sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.

AÖF sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları veya E-Devlet şifreleriyle AÖF sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler.

AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

Açıköğretim Üniversitesinden mezun olabilmek için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

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