AÖF sınav giriş yerleri Anadolu Açıköğretim son dakika 2018 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi açıklandı mı

AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi için Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması bekleniyor. 2018AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yerleri belli mi? AÖF sınav yerleri ne zaman hangi gün açıklanacak 24 25 Kasım AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Anadolu Üniversitesi AÖF 2018 güz dönemi ara sınavı için kısa bir süre kaldı. Sınav için artık son hazırlıklarını yapan AÖF öğrencileri bir yandan da sınav yerlerinin belli olup olmadığını araştırılıyor. Merak edilen Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav takvimini günler öncesinden yayınlamıştı. Bu yılın eğitim-öğretim takvimine göre , Anadolu Üniversitesi’nin AÖF ara sınavı Türkiye çapında 24-25 Kasım tarihlerinde yapılacak. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla hafta sonu gerçekleştirilecek olan AÖF sınavı için öğrenciler giriş belgelerini hazırlaması gerekiyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra saat 14.00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır. 24 25 Kasım AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden gelen son dakika açıklama star.com.tr'de.

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre 24-25 Kasım’da gerçekleştirilecek AÖF güz dönemi ara sınavı giriş yerlerinin bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.





AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.







AÖF SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER



Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.



Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.



Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.





Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.



Geçersiz Belgeler



Öğrenci Kimlik Kartı



Sürücü Belgesi (Ehliyet)



Mesleki Kimlik Kartları



Askeri Kimlik Belgesi



Baro Kartı



DİĞER AÖF ARA SINAV TARİHLERİ



Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLACAĞI ÜNİTELER



Anadolu Üniversitesi gerçekleştirdiği bahar dönemi sınavında sınava katılacak öğrencilerin sorumlu olacağı üniteleri sunmuştu.



Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları



Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları



Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları



İktisat Fakültesi Lisans Programları



İşletme Fakültesi Lisans Programları

SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR



Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç bir gün önce görmeye çalışın.



Sınav başlamadan 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır olun.



Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, nedeni ne olursa olsun, hiçbir öğrencinin sınava alınmayacağını unutmayın.



Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden hazırlayın.



Sınava gelirken bu nesneleri yanınızda bulundurmayın: Kağıt, defter, not defteri, kitap, pergel, açı ölçer, cetvel türü araçlar, cep telefonu, bilgisayar, tablet, kamera ve telsiz gibi cihazlar; ruhsatlı veya resmi silahlar…



Kıtalarından izinli er ve erbaşlar dışında, resmi kıyafetle sınava girilmez.



Yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi getirin.



Cevap kağıdı üzerine test grubunuzu kodlamayı unutmayın.



Test grubunuzu kodlamaz ya da birden fazla kodlama yaparsanız, sınavınız geçersiz sayılacaktır.



Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak kullanacağınız makinede “A,B,C” gibi alfabetik tuş takımı ile yapılacak olan çalışmasına uygun sağlayacak makineler getirmek yasaktır.



T.C. Kimlik No, Adı, Soyadı bilgilerini kontrol ettikten sonra ilgili alanları doldurarak imzalayın.



Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kağıdını isteyin. Başka öğrenciye ait cevap kağıdı kullanırsanız, oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır.



Sınav değerlendirilirken, doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bilmediğiniz soruya cevap vermemeniz sınav puanı açısından iyi olacaktır. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız, kalalar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF NEDİR?



Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.

Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.



Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversiteler:



-İstanbul Üniversitesi (Auzef)

-Anadolu Üniversitesi (AÖF)

-Atatürk Üniversitesi (Ata-AÖF)