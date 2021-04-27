AÖF sınav sonuçları 2021! Açıköğretim (AÖF) sınav sonuç sorgulama sayfası

AÖF sınav sonuçları açıklandı. Koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Açıköğretim sınavlarına katılan öğrenciler için bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları Kovid-19 nedeniyle online olarak gereçekleştirilmişti. Vize sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C Kimlik no ve şifreleriyle öğrenebilecek. İşte Açıköğretim AÖF sınav sonuçları 2021 sorgulama sayfası
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyorlar.
AÖF SINAV SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI
Anadolu üniversitesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.
AÇIKÖĞRETİM (AÖF) SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (TIKLAYINIZ)Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz." ifadesi kullanılmıştı.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle giriş yapılır.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.