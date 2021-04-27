AÖF sınav sonuçları 2021! Açıköğretim (AÖF) sınav sonuç sorgulama sayfası

27 Nisan 2021 Salı 12:36 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 12:36

AÖF sınav sonuçları açıklandı. Koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Açıköğretim sınavlarına katılan öğrenciler için bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları Kovid-19 nedeniyle online olarak gereçekleştirilmişti. Vize sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C Kimlik no ve şifreleriyle öğrenebilecek. İşte Açıköğretim AÖF sınav sonuçları 2021 sorgulama sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI

Anadolu üniversitesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

AÇIKÖĞRETİM (AÖF) SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (TIKLAYINIZ)

Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz." ifadesi kullanılmıştı.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle giriş yapılır.

Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.

Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.