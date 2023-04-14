Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları Çevrim içi (Online) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı. İşte Açıköğretim (AÖF) 2023 Bahar dönemi vize sonuçlarının açıklanacağı tarih

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek.

E-DEVLET AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF sınav sonuçları hesaplanırken, vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Adaylara AÖF sınavlarında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınav sistemi 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 günlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olarak kullanılıyor.

Online olarak gerçekleştirilen AÖF vize sınav sorularını ve cevaplarını başkasıyla paylaşmak, kopyalamak ve yayımlamak sınavın geçersiz olmasına neden oluyor. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.