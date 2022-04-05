AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı, binlerce Açıköğretim öğrencisi tarafınmdan merak ediliyor. Nisan ayının ilk haftası uygulanan Bahar dönemi vize sınavlarının sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek duyuruya çevrildi. Öğrencilere, sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verildi. Peki AÖF 2022 Bahar Dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖF 2022 BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından Nisan ayının 2-3 tarihlerinde düzenlenen AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisine açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav soruları açıklandı mı? AÖF cevap anahtarı e-Kampüs giriş ekranı!

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Mayıs ayının 21-22 tarihlerinde uygulanacak. AÖF Yaz Okulu Sınavı ise Ağustos ayının 13'ünde yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF vize sınavlarının yüzde yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.



84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti