AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF akademik takvim 2023 dönem sonu sınav sonuç tarihleri

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Anadolu AÖF Bahar Dönem sonu sınavları Haziran ayının 3-4 ve 10-11 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. AÖF final sınavı, başarı notunu %70 oranında etkileyecek. Buna göre AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF akademik takvim 2023 sınav sonuç tarihleri

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF sınav sonuçları genellikle 10 gün içinde açıklanıyor. Bir önceki sınavlar 16 Nisan'da son bulmuş, sonuçlar 25 Nisan'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde AÖF bahar dönemi final sonuçlarının 21 Haziran itibariyle açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 Bahar dönemi AÖF final sınavlarının sonuçları E-Devlet ve aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş sayılır.

AÖF dönem sonu not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenci, Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren koşullu geçer notu aldığı dersleri tekrar seçilebilir.

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise AÖF koşullu geçer olarak adlandırılan sonuçları geçer harf notlarıdır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.