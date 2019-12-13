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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınav sonuçları için tarih verildi mi?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınav sonuçları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları öğrenim hayatını açıköğretim fakültesi üzerinden devam ettiren öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güz dönemi vize sınavları 14 Aralık ve 15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, aof.anadolu.edu.tr adresinden ve AÖF bürolarından alabilirler. AÖF sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Anadolu Üniversitesi 14, 15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenim hayatını açıköğretim fakültesi üzerinden devam ettiren adaylar AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınav sonuçları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, aof.anadolu.edu.tr adresinden ve AÖF bürolarından alabilirler. 
 
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖF güz dönemi sınav sonuçları için tarih verilir verilmez haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
 
AÖF SINAV TARİHLERİ 2019-2020
Güz dönemi vize sınavı 14 Aralık 2019 tarihinde başlıyor, 15 Aralık 2019 tarihinde sona eriyor.
 
Güz dönemi final sınavı 18 Ocak 2020 tarihinde başlıyor, 19 Ocak 2020 tarihinde sona eriyor.
 
Bahar dönemi vize sınavı 18 Nisan 2020 tarihinde başlıyor, 20 Nisan 2020 tarihinde sona eriyor.
 
Bahar dönemi final sınavı 13 Mayıs 2020 tarihinde başlıyor, 14 Mayıs 2020 tarihinde sona eriyor.
 

 
SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
 
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
 
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

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