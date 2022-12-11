Aralık ayının 10-11 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz dönemi ara sınavları uygulandı. Açıköğretim sınavlarında derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanını; Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları kaç günde açıklanıyor? İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Adaylar, AÖF sınav sonuçlarını 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları veya E-Devlet şifreleriyle öğrenebilecekler.

AÖF SINAV SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIYOR?

AÖF Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde açıklanmaktadır. Açıköğretim Güz dönemi vize sınavı sonuçlarının Aralık ayının 21-23 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınav sonuçlarını Öğrenci Girişi sayfası üzerinden veya E-Devlet girişi yaparak öğrenebilecekler.

AÖF Sınavları değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Öğrencinin Açıköğretim Üniversitesinden mezun olabilmek için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

AÖF SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

AÖF güz dönemi vize sınavlarının soruları ve cevap anahtarı için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek duyuruya çevrildi. Öğrencilere, sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verildi. Sınava giren öğrenciler heyecanla cevap anahtarının açıklamasını beklemeye başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen AÖF güz dönemi vize sınavının soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.