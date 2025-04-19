AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuç tarihi

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde uygulanacak. AÖF sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınav değerlendirme işlemleri yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. AÖF vize sınav sonuçları, başarı notunu %30 oranında etkileyecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖF 2025 bahar dönemi ara sınav sonuç tarihi
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları 19 Nisan Cumartesi ve 20 Nisan Pazar günleri gerçekleştirilecek. İki gün sürecek bu yoğun sınav maratonunun ardından gözler, 2025 AÖF sınav sonuçların duyurusuna çevrilecek.
AÖF sınav sonuçları genellikle 10 gün içinde açıklanıyor. Bu süre hesap edildiğinde AÖF bahar dönemi vize sonuçlarının 29-30 Nisan 2025 tarihleri itibariyle açıklanması bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 Bahar dönemi AÖF vize sınavlarının sonuçları E-Devlet ve aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.