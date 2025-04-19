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Eğitim

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuç tarihi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Üç oturum halinde gerçekleşecek olan sınavlarda, her ders için öğrencilere 20 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Katılımcılara her ders için 30 dakikalık cevaplama süresi tanınacak. Sınava katılan adaylar, AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

19 Nisan 2025 Cumartesi 11:32 - Güncelleme:
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuç tarihi
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AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde uygulanacak. AÖF sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınav değerlendirme işlemleri yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. AÖF vize sınav sonuçları, başarı notunu %30 oranında etkileyecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖF 2025 bahar dönemi ara sınav sonuç tarihi

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları 19 Nisan Cumartesi ve 20 Nisan Pazar günleri gerçekleştirilecek. İki gün sürecek bu yoğun sınav maratonunun ardından gözler, 2025 AÖF sınav sonuçların duyurusuna çevrilecek.

AÖF sınav sonuçları genellikle 10 gün içinde açıklanıyor. Bu süre hesap edildiğinde AÖF bahar dönemi vize sonuçlarının 29-30 Nisan 2025 tarihleri itibariyle açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 Bahar dönemi AÖF vize sınavlarının sonuçları E-Devlet ve aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

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