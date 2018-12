AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2019 Anadolu AÖF sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacak? AÖF öğrencileri heyecanla sınav tarihlerini araştırıyor. Binlerce aday üniversiteyi dışarıdan tamamlıyor. Peki AÖF sonuçlarının ardından final sınav takvimi belli oldu mu? 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi sınav sonuçları sonrası gözler AÖF final sınavlarına çevrildi. AÖF Güz Dönemi Dönem sonu sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak. Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF güz dönemi sınav sonuçları resmi site üzerinden adayların erişimine açıldı. Binlerce aday tarafından yakından takip edilen 24-25 Kasım AÖF güz dönemi sınav sonuçları resmi site üzerinden adayların erişimine sunuldu. Adaylar https://login.anadolu.edu.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte AÖF sınav tarihleri hakkında merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Dönem sonu sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak.

Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak.

AÖF TEK DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.

SINAVLARA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilerine duyurulmasında bilgi işlem yönemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan edilme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde "aof.anadolu.edu.tr" adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş ypaarak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde belirli sınav merkezlerinde birçok bölümde gerçekleştirilen AÖF sınavları, 24-25 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tam tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları 20 gün içerisinde değerlendirerek erişime açmıştı. Bu kez süreç daha erken tamamlandı ve sonuçlar 5 Aralık 2018 günü açıklandı.

HARF NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AÖF SORULARI NASIL OLUYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.

Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversiteler:

-İstanbul Üniversitesi (Auzef)

-Anadolu Üniversitesi (AÖF)

-Atatürk Üniversitesi (Ata-AÖF)