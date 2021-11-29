AÖF sınav soruları açıklandı! AÖF soru ve cevapları (2021 güz dönemi)

29 Kasım 2021 Pazartesi 15:34 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:34

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, AÖF sınav sorularının ve cevaplarının yayımlandığı duyuruldu. Kasım'ın 27-287'inde gerçekleştirilen AÖF sınavlarına ait soru kitapçığını görüntülemek isteyen öğrenciler AÖF soru ve cevaplarına https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden erişebilecekler. İşte e-Devlet ve Anadolu Üniversitesi Hesabı giriş ekranı 2021 Güz dönemi AÖF soru ve cevapları

AÖF SINAV SORULARI AÇIKLANDI!

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı.

Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen öğrenciler, AÖF soru ve cevaplarına https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden e-Devlet veya Anadolu Üniversitesi Hesabı ile Giriş seçeneği ile sisteme girip sol tarafta bulunan menüden " Sınav İşlemleri" kısmından erişebilecekler.

2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav AÖF soru ve cevap anahtarını Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde bulabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültelerinde vize sınavlarına katılan öğrencilere sınavda her bir ders için 20 soru ve 30 dakika süre verildi. Öğrenciler, soruları verilen süre içerisinde cevaplayarak sınavlarını tamamladı. AÖF güz dönemi ara sınavında çıkan tüm derslere ait sorulara eKampüs sisteminden ulaşabilirsiniz.



AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi ders geçme notu ara sınav ve dönem sonu sınavlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Açıköğretim sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken vize sınavları yüzde 30, dönem sonu sınavları yüzde 70 sonuca etki eder. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ders geçme notunun 35 olarak belirlendiği duyuruldu.

AÖF ara sınav ve dönem sonu sınavları sonucunda 35 puan ortalamasını alamayan öğrencilerin harf notu karşılığı FF'dir. FF harf notu başarısız olarak tanımlanır. İşte AÖF notlarının harf olarak karşılıkları;

84-100 puan arasında not alan öğrenciler AA ile,

77-83 puan arasında not alan öğrenciler AB ile,

71 -76 puan arasında not alan öğrenciler BA ile,

66 - 70 puan arasında not alan öğrenciler BB harf notu ile

61 - 65 puan arasında not alan öğrenciler BC harf notu ile,

56 - 60 puan arasında not alan öğrenciler CB harf notu ile,

50 - 55 puan arasında not alan öğrenciler CC harf notu ile,

46 - 49 puan arasında not alan öğrenciler CD harf notu ile 1,70 koşullu,

40 - 45 puan arasında not alan öğrenciler DC harf notu ile1,30 koşullu,

35 - 39 puan arasında not alan öğrenciler DD harf notu ile1,00 koşullu,

0 - 32 puan arasında not alan öğrenciler FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.