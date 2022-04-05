Açıköğretim Üniversitesi Sınavları, Nisan ayının ilk haftası dört oturum halinde uygulandı. Sınava katılan binlerce Açıköğretim öğrencisi "AÖF sınav soruları açıklandı mı? AÖF cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara cevap arıyor. AÖF cevap anahtarı ve sınav soruları, e-Kampüs giriş ekranı üzerinden erişime açılıyor. İşte detaylar...

AÖF SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

AÖF Bahar dönemi vize sınavlarının soruları ve cevap anahtarı için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek duyuruya çevrildi. Öğrencilere, sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verildi. Sınava giren öğrenciler heyecanla cevap anahtarının açıklamasını beklemeye başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından Nisan ayının 2-3 tarihlerinde düzenlenen AÖF sınavının soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

2021-2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınav soru ve yanıtları Anadolum eKampüs üzerinden öğrenilebiliyor.

AÖF 2021-2022 Bahar Dönemi vize sınavının soru ve yanıtlarını Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde bulabilirsiniz. İşte AÖF e-Kampüs giriş ekranı...

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF Sınavları değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

AÖF Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.