AÖF sınav soruları ve cevapları yorumları yayında mı 2018 Anadolu AÖF sınavı zor muydu kolay mıydı? Binlerce AÖF öğrencisi sınav sorularını merak ediyor. Peki AÖF cevapları ne zaman belli olacak? Anadolu AÖF sınav soruları zor mu? AÖF soruları kolay mı? Sizlerden gelen yorumlar arttıkça haberimize eklenecektir. AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi ara sınavı için saatler kaldı, tarih araştırmalarına yönelik araştırmalar hız kazandı. AÖF yılda iki dönemde iki kez ana sınavlar olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler arasında vize ve final sınavı olarak adlandırılan sınavların sonuçlarına göre ders geme sınıf başarısı ortaya çıkmaktadır. AÖF sınavında çıkan soruların cevaplarının neler olduğu ve son merhalede de sınav sonuçları merakla beklenmektedir. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden on binlerce öğrenci, katılım sağlayacakları AÖF güz dönemi vize sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Güz Dönemi Ara Sınavlarını tamamlayacak AÖF öğrencileri bir yandan güz dönemi soru ve cevaplarını beklerken diğer yandan sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edecekler. İşte merak edilen AÖF sınav soruları yorumları ve detaylı bilgiler star.com.tr'de...

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav soruları ve cevapları merak ediliyor. Adaylar Anadolum eKampüs "ekampus.anadolu.edu.tr/" aracılığı ile sınavda çıkmış sorulara ulaşabiliyor. Henüz açıklanmadı.

AÖF YORUMLARI

H.Sergen AĞAN

@sergenagan

#aöf herkes rastgele işaretleme yapıp üniversite bitiriyor tepkiside acizliktir. Sizin beceriksizliğinizin cezasını biz çekmek zorunda değiliz. Yazılı sınav yapın o zaman bunu yapamıyor olmanız bizim hatamız değil @OSYMbaskanligi

Burak Ş.

@0bbak

Ya abi ne güzel anadoluda giriyorduk, osmangazi nereden çıktı şimdi hemide soğukta bana yol mu yürüteceksiniz :( #Aöf

Alpcan Şahinler

@alpcnshnlr

Sevgili #aöf bu hafta olan sınavlarımızı haftaya ertelesek olur mu? Çünkü ben sınava değil TRABZONSPOR-şikebahçe maçına hazırlandım da! 💪💪💪

@ruhumavikadn

Yarın #aöf #vize #pöff #HayırlıCumalar

Yorumlar geldikçe haberimize eklenecektir.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2018-2019 Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri içerisinde yer alan AÖF vize sınavı, 24 Kasım 2018 tarihinde başlıyor, 25 Kasım 2018 tarihinde sona eriyor.

AÖF soruları ve cevapları, 26 Kasım 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfasında yayınlanacak.

AÖF sınav sonuçları, sınavdan 10 gün sonra 5 Aralık 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci otomasyon sayfasında açıklanıyor.

Sınava girecek olanlar AÖF sınav giriş belgesi alması zorunludur. Giriş Belgesini almak için tıklayınız Belge öğrenci otomasyon sayfası içerisinde yer alıyor.

2018-2019 AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi, ilk kez sınava girecek olanlar için sınavda uyulması gereken kuralları açıkladı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi (Ehliyet)

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı

AÖF BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

AÖF Başarı Değerlendirmesi Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi” kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu Katsayısı

AA 4,00

AB 3,70

BA 3,30

BB 3,00

BC 2,70

CB 2,30

CC 2,00

CD 1,70

DC 1,30

DD 1,00

FF 0,00

Bu harf notlarına ek olarak;

DZ: Devamsız,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

YT: Yeterli,

YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

MU harf notu; öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda alıp da başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından muaf tutulması uygun bulunan dersler için verilir.

SD harf notu; yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.

YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

Ders bazında başarı notuna alt sınır uygulanması, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi”ne göre ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

ANADOLUM E KAMPUS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin merak ettiği konuların başında gelen 2018 Anadolum e-Kampüs öğrenci giriş ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sınava günler kala öğrenciler merakla e-Kampüs giriş ekranını aramaya başladılar.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencileri için hazırlanan ders malzemeleri eKampüs'te yayında! Ünite tabanlı paylaşılan ders kitaplarının pdf halleri, ünite özetleri, sesli kitap ve özetler, yaprak test ve deneme sınavları, çıkmış sınav soruları, konu anlatım videoları, animasyonlu dersler, oyun ve daha fazlası ekampus.anadolu.edu.tr adresinde. Üstelik canlı eSeminer derslerinde alanında uzman akademisyenler sizi ve sorularınızı bekliyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenme Teknolojileri Ar-ge Merkezi tarafından düzenlenen “Anadolum: e-Kampüs Sistemi” tanıtım ve eğitim toplantısı yapıldı. 8 Mart Salı günü Salon 2003’te düzenlenen etkinlik, çok sayıda öğretim elemanının katılımı ve Uzman Mesut Aydemir'in sunumuyla gerçekleştirildi.

Sistemin tanıtım videosuyla başlayan sunumda Uzman Mesut Aydemir, ders sorumlusu ve ders moderatörlerinin yapması gerekenleri, öğrencilerin sisteme katkısı, sistemin kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. Genellikle Açıköğretim Fakültesi ve uzaktan öğrenme üzerine yoğunlaşan interaktif eğitimlerin gerçekleştirileceğini belirten Aydemir, “Anadolum e-Kampüs Sistemi; öğrenme ve iletişim teknolojileri üzerine odaklanarak etkileşimi üst düzeye çıkarmayı ve öğrenen motivasyonunu artırmayı amaçlayan bir projedir.

Bu bağlamda öğretim elemanlarımızdan ünite etkinlikleri kapsamında haftada en az bir açık uçlu soru yazmalarını bekliyoruz. Bu sayede öğrencilerin cevap verebileceği ve yorum yapabileceği interaktif bir alan oluşacak.” sözlerini kaydetti.

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.