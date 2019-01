AÖF sınav soruları ve yorumları 12-13 Ocak AÖF soru ve cevapları nasıldı zor muydu kolay mıydı

AÖF sınav soruları ve yorumları nasıl? 12- 13 Ocak 2019 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF açık öğretim üniversitesi sınavı nasıldı zor muydu kolay mıydı? soruların yanıtları sınav sonrası yaptıkları netleri hesaplamak için milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları sonrası sorular ve cevapların yayınlanması için geri saym başladı. 12 Ocak Cumartesi ve 13 Ocak Pazar günü başlayan AÖF güz dönemi final sınavında öğrenciler ter dökerken, yakınları da okul bahçelerinde sınav heyecanını paylaştı. 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde 4 ayrı oturumlardan yoğun geçen sınav okul sıralarını doldurdu. Güvenlik aramalarının ardından salonlarına geçen öğrenciler sorunsuz bir şekilde AÖF güz dönemi sınavları tamamlandı. Ülkemizde bir çok insan okumayı bırakmak zorunda kalmış ya da eğitim hayatına devam edememiştir. Bu nedenden dolayı aslında bir çok insan okumak istemektedirler. Yaşın geçmiş olması insanları bu eğitim sürecine devam ederken heveslerini kırmış ve hatta sırf bu nedenden dolayı bile imkanı olanlar da eğitim sürecini tamamlayamamıştır. Bu ve bunun gibi vatandaşlar için uzaktan eğitim sistemi oldukça faydalı olmuştur. Eğer öğrenci hayatını olumsuz bir şekilde etkilemeden eğitimine devam etmek istiyorsa uzaktan eğitim sistemi ile hem kendini geliştirmiş hem de diğer işlerini aksatmamış olmaktadır. Açık öğretim bu nedenden dolayı milyonlarca insanın faydalandığı bir eğitim sistemidir. Bu hafta sonu gerçekleşen Açıköğretim üniversite sınavı sonrası gözler şimdi AÖF sınav soruları ve sonuçlarının açıklanacağı ve söz konusu sınavın cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihte. AÖF sınavına ilişkin duyuru https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde yapılacaktır...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının ilk gün oturumları tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler şimdi, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sınavda karşılaştıkları soruların cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Yüz binlerce açıköğretim öğrencisinin katılım sağladığı 2018-2019 eğitim dönemi AÖF güz dönemi final sınavları için süreç başladı. 12-13 Ocak tarihlerinde düzenlenen sınavların oturumları tamamlandı. Gözler şimdi AÖF sınav soruları ve sonuçlarının açıklanacağı ve söz konusu sınavın cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihte.

Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde belirli sınav merkezlerinde birçok bölümde gerçekleştirilen AÖF sınavları, 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde tamamlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı net tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları ortalama 15-20 gün içinde adayların erişimine açmıştı.



Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF sınav soruları ve cevapları merak ediliyor. Adaylar Anadolum eKampüs "ekampus.anadolu.edu.tr/" aracılığı ile sınavda çıkmış sorulara ulaşabiliyor.

AÖF güz dönemi final sınav soruları ve cevapları, sınavlar tamamlandıktan sonra ortalama birkaç gün içinde adayların erişimine açılır. Konuya dair gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

Eskiden #aöf sınavlarında o gğn gündem olur insanlar #ösym sınavı gibi soruları tartışırdı. Artık gündem olmuyor ve kimsede bir heyecan kalmamış bu sınava karşı.

Soruda 4 kişi var ve hangileri #liberal diye soruluyor benim aklıma ilk gelen tabi ki Adam Smith. Digerlerini de bilmediğimden şıklardan eleme yaparak şansımı artırırım diye düşünüyorum; ama yaptıkları harekete bak: tüm şıklara Adam Smith koymuşlar.

#Açıköğretim #Sosyoloji #aöf

#Açıköğretim #Sosyoloji #aöf

#aöf sınavında matematiğin 5 dakika muhasebenin 25 dakika sürmesi...

Aöf gerçekten “öf” “öf”yani..

Bi insan günde 6sınava girer mi ? Girerse kaç tanesinden başarılı olur? Aöf girenler insan degil mi? Sorularıma yanıt istiyorum ve sadece 3soru soruyor senin gibi vicdasızlık yapmıyorum. #aöf .

#aöf herkes rastgele işaretleme yapıp üniversite bitiriyor tepkiside acizliktir. Sizin beceriksizliğinizin cezasını biz çekmek zorunda değiliz. Yazılı sınav yapın o zaman bunu yapamıyor olmanız bizim hatamız değil

Ya abi ne güzel anadoluda giriyorduk, osmangazi nereden çıktı şimdi hemide soğukta bana yol mu yürüteceksiniz :( #Aöf

Sevgili #aöf bu hafta olan sınavlarımızı haftaya ertelesek olur mu? Çünkü ben sınava değil TRABZONSPOR-şikebahçe maçına hazırlandım da!

Yarın #aöf #vize #pöff #HayırlıCumalar

Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.

AÖF Sınav Giriş Belgesi Olmadan Sınava Girilir Mi?



Açık Öğretim Fakültesi veya bilinen kısa adı ile AÖF, 1982 yılında kurumuş olan ve uzaktan eğitim yolu ile eğitim veren Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan bir fakültedir. Açıköğretim Fakültesi, kendi ikamet ettiği il harici başka bir yerde okuma şansı olmayan ve hatta örgün öğrenime devam edecek vakti bulunmayan ancak eğitimine devam etmek isteyen kişiler için bir çözüm yoludur. Açıköğretim Fakültesi ülkemizde 81 ilde hizmet vermektedir. AÖF sisteminde dersler, TRT okul kanalında her gün 12 saat yayınlanmaktadır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi sitesinde de bu bilgiler yer bulmaktadır. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri her sene bu sorumlu oldukları derslerden sınav olmaktadırlar. Bu sınavlar her sene vize, final olmak üzere 2 kere yapılır. Bu sınav sonucunda öğrenciler bir üst sınava geçmeye hak kazanırlar.



AÖF sınavlarına girecek olan öğrenciler yanlarında kimlik belgeleri ve fotoğraflı sınav giriş belgesi bulundurmak zorundadırlar.

AÖF Sınav Giriş Belgesi Nereden, Nasıl Alınır?



AÖF sınav giriş belgesi almak İnternet üzerinden mümkündür. Bunun için https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresine girerek öğrenci girişi yapmanız ve belgenizi oluşturmanız gerekmektedir. Bunun haricinde de AÖF bürolarından sınav giriş belgesi almanız mümkündür. Ancak AÖF büroları sınav dönemlerinde kalabalık olduğu için bu belgeyi İnternet üzerinden almanız zaman kazandıracaktır.



AÖF sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yeri, saati ve gireceğiniz salon ile sıra numarası gibi bilgiler yer almaktadır. Hangi okulda sınava gireceğinizi bu belge sayesinde görebilirsiniz. Öğrencilerin sınava girecekleri okulları 1 gün öncesinde ziyaret etmeleri sınav günü okulu rahat bulabilmeleri adına önemlidir. Bunun dışında öğrenciler sınav saatinde 1 saat önce sınava girecekleri binanın kapısında bulunmalıdırlar.

AÖF Sınav Giriş Belgesi Renkli Olmak Zorunda Mı?



AÖF sınav giriş belgelerinizi yukarıda vermiş olduğumuz yolla çok kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bu belge renkli olabileceği gibi, siyah beyaz da olabilmektedir. Yani renkli veya renksiz olması önemli değildir. Fakat giriş belgesi üzerinde fotoğrafınız bulunmalıdır.



AÖF Sınav Giriş Belgesi Alamıyorum, Sayfası Açılmıyor?



AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandığında genel olarak bir yoğunluk yaşanmakta ve bu sebepten dolayı sistem giriş belgesi çıkarma işlemine onay vermemektedir. Bu gibi durumlarda giriş belgenizi çıkartmak için daha sonra giriş yapmayı denemelisiniz. Ancak hata almaya halen devam ediyorsanız, almış olduğunuz hatayı yorum bölümümüze yazabilirsiniz.



Bu yazımızda AÖF sınav giriş belgesi çıkarma, TC ile öğren, dökümü, E-Devlet, öğrenci otomasyonu, şifresiz çıkarma ve öğrenme, alma hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Açıköğretim diploması nereden ve nasıl alınır?



Açıköğretim öğrencileri, dönem bittikten sonra son sınav sonuçları açıklandıktan sonra belirtilen 20 gün içerisinde diplomalarını alabilmektedirler. Şayet bu kişilerin staj ya da vermeleri gereken her hangi bir sorumlu olduğu proje yok ise sorunsuzca alabilirler. Staj ve başka sorumlulukları var ise bitirdikten sonra diplomalarını alabilirler. Dönem sonu sınav sonuçları ve diploma almaya hak kazandığınızı https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ bu linkten öğrenci girişinizi yaparak görebilirsiniz.



Diplomayı kimler alabilir sorusunun cevabını ise Anadolu Üniversitesi şu şekilde paylaşımda bulunmuştur. “Sertifika ve diploma alacak adaylar ancak kendileri öğrenci kimlik kartları ile merkeze gelerek alabilirler. Bunun dışında vekaletname verdiği kişi de alabilmektedir. Ancak diploma ve sertifikalar AÖF ofislerine ya da kargo ile kesinlikle gönderilmez, elden teslim edilir.” Şeklinde açıklama ile kesin ve net bir şekilde nasıl ve nereden alınır sorusunun cevabını vermiştir. Bunun üzerine merkez ofis, dekanlık ya da AÖF ofisleri haricinde başka yerden diploma yani mezuniyet belgesi alamamaktadır. Bunun yanı sıra maddi anlamda borcu olanların da aynı şekilde mezuniyet belgeleri borçlarını kapatmadıkları sürece verilmemektedir.





Mezuniyet belgesini alacak öğrenciler yıl sonu sınavlar bittikten ve sınav sonuçları açıklandıktan sonra, eğer staj ya da laboratuvar projesi varsa bunları belgeleyip bitirdikten sonra, 20 gün içerisinde öğrenciler mezuniyet belgelerine kavuşabilecektir. AÖF mezuniyet belgesi alacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar ise,



Eğitimini tamamlayan öğrenciler bulunduğu şehirdeki AÖF ofisine kimlik ve öğrenci kartları ile beraber kendileri giderek ya da onaylı bir şekilde vekalet verdiği kişi başvuruda bulunabilirler. Bunun haricinde kimseye verilmez.

Mezuniyet belgeleri hiçbir şekilde öğrencilerin adreslerine ya da belirli resmi kurumlara kesinlikle posta ya da kargo yolu ile gönderilmez.

AÖF ofisleri ve büroları arasında mezuniyet belgesi gönderimi yapılamaz.

Mezuniyet belgelerini alan kişilere onaylı fotokopisi verilmez.

Mezuniyet belgeleri hazırlanana kadar öğrenciler geçici diploma ya da sertifika alamaz.

Mezuniyet belgelerinizi aldıktan sonra mutlaka diplomada bulunan bilgilerinizi kontrol ediniz. Aksilikler ve yanlışlıklar yaşanabilir, hemen müdahale edilmesi için anında kontrol ediniz.

Mezuniyet belgeleri alındıktan sonra kimlik bilgileri değişen kişilere yeni ve farklı mezuniyet belgesi verilmeyecektir. (soyadı değiştirme gibi)



Bu şekilde kolay ve rahatlıkla Açıköğretim diplomanızı alabilirsiniz. Diplomanızdaki bilgilerinizi kontrol etmeyi asla unutmayınız.

Yeni sınav dönemi birlikte kuşkusuz en çok sorulan ve merak edilen sorulardan birisi de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu? sorusuydu. Açıköğretim öğrencilerinin ilk kez katıldığı yeni sınav sistemine göre dört yanlış bir doğruyu götürecek olup puanlama buna göre yapıldı. Yani bu sınav döneminde Açıköğretim Fakültesi'nde dört yanlış bir doğruyu götürdü. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başladı. Bu sistem sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde geçerli olacaktır.



Kredili sistemdeki bölümlerin Yılda iki dönem ve her dönem iki ayrı sınav olmaları sınavlar arasındaki süreninde az olmasını sağlamaktadır. Dolayısı ile neredeyse her iki sınav arasında 40-50 günlük bir süre ortaya çıkmaktadır. Karşılaştığım soruların başında; "Ara sınavda şu notu aldım finalde kaç almalıyım yada dönem sonu sınavından kaç almalıyım ki dersleri geçeyim", "Kredili sistemde not hesaplaması nasıl yapılıyor", "Kredili sistemde harf notu nedir", "kredili sistemde ders geçme notu kaçtır" gibi sorular gelmektedir. Kredili sistemdeki bölümlerde ingilizce dersleri hariç çan eğrisi sistemi uygulanmayacaktır. İngilizce hariç tüm dersler için aşağıdaki metodu kullanabilirsiniz.



Kredi miktarı farklı olan 2 ders üzerinden anlatalım. Siz bunu hesaplamayı tüm dersleriniz için uygulayabilirsiniz.



Örnek Not Hesaplaması;



OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I ( 7 Kredi )

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I ( 3 kredi )



Hesaplamaya başlamadan önce şunu hatırlatmakta fayda görüyorum ingilizce dersi hariç tüm dersler için ara sınav notunun %30 u ile Final in %70 i alınarak toplanır ve böylelikle dersin ders geçme notu ortaya çıkmış olur. Ayrıca aşağıdaki tablolarında bilmenizde fayda var.



Not Aralığı Harf Notu Not Değeri

84 - 100 AA 4,00

77 - 83 AB 3,70

71 - 76 BA 3,30

66 - 70 BB 3,00

61 - 65 BC 2,70

56 - 60 CB 2,30

50 - 55 CC 2,00

46 - 49 CD 1,70

40 - 45 DC 1,30

33 - 39 DD 1,00

0 - 32 FF 0,00



Çan eğrisinde de not hesaplama neredeyse normal hesaplama gibidir. Sadece harf notları herkesin ortalamasına göre belirlenir.



Türkçe ( 7 Kredi )



Matematik ( 3 kredi )



Ortalamayı bulmak için ara sınav notunun %30’u ile Final’in %70’i alınarak toplanıyor.



Kredili Bölümlerin Çan Eğrisi ile Not Hesaplaması:



Öncelikle hesaplamamıza 7 kredilik Türkçe dersi ile başlayalım. Bu dersin Arasınavından 45 ve Final sınavından 40 almış olalım.



Dersin ortalaması: 45 x 0,3 + 40 x 0,7 = 41,5 ( Buradaki 0,3 % 30’u, 0,7 ise %70’i hesaplamaktadır. )

Bu ortalamaya göre anadolu üniversitesi tarafından çan eğrisi oluşturularak harf notu atanır. Biz DC harf notu atandığını varsayalım. DC harf notunun değeri 1,30‘dur. (Yukarıdaki tablodan baktık)

Dersimiz kredisi harf notu değerimiz ile çarpılır. ( 7 kredi ) 7 x 1,30 = 9,1

7 kredilik türkçe dersinin etkisini 9,1 olarak hesapladık. Türkçe dersi için hesaplamalar sona erdi.

Daha sonra 3 kredilik Matematik dersini ele alalım. Matematik arasınav notumuz 60, final notumuz 57 olsun.



Dersin ortalaması: 60 x 0,3 + 57 x 0,7 = 57,9 ( Buradaki 0,3 % 30’u, 0,7 ise %70’i hesaplamaktadır. )

Bu ortalamaya göre anadolu üniversitesi tarafından çan eğrisi oluşturularak harf notu atanır. Biz CB harf notu atandığını varsayalım. CB harf notunun değeri ise 2,30‘dur.

Dersimiz kredisi harf notu değerimiz ile çarpılır. ( 3 kredi ) 3 x 2,30 = 6,9

3 kredilik türkçe dersinin etkisini 6,9 olarak hesapladık. Görüldüğü gibi matematik notu daha yüksek olmasına rağmen etkisi Türkçeye göre daha azdır.

Genel Ortalama: Bu dönemde sadece 2 ders aldığımızı (Türkçe ve Matematik ) varsaymıştık. Bu iki dersin toplam kredisi 7+3 = 10 ‘dur. Toplam değeri ise 9,1 + 6,9 = 16 ‘dır. Bu toplam değer, toplam krediye bölünerek genel ortalamamız bulunur. 16/10 = 1,6



Ders geçme, Kalma, Şartlı / Koşullu geçme, Sınıf geçme Nasıl olur ?



Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.



Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu dersten koşullu geçmişsiniz demektir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi geçmiş, 2.00 ve altında ise bu dersten kalmışsınız demektir.



Sınıf Geçme: Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz.



Bizim örneğimizde Türkçe DC ( Şartlı geçer ) Matematik CB ‘dir. Genel ortalamamız 2.00’ın altında olduğundan üst dönemden ders alamıyoruz ve Türkçe dersinden de kalmış sayılıyoruz.



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi TV Yapım Merkezi tarafından hazırlanan yeni ders programlarının tanıtım toplantısı, Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Çok Amaçlı Salon'da düzenlendi. Toplantıya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sistemi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, TRT Okul Koordinatörü Yrd. Doç. Selçuk Kıray ve diğer ilgililer katıldı.



Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2001 yılından bu yana sınav soruları ve cevap anahtarları e-Kitap biçiminde yayınlanmaktadır. Öğrenciler TC kimlik numarasıyla oturum açarak (Açıköğretim Fakültesi oturum açma sayfası: için tıklayınız) "Fakülte" başlığından "Sınav Soruları" seçeneğine, "Bölüm" başlığından öğretim yılını, "Ders" başlığından istenen sınavı seçerek sınav sorularına erişebilirler. Eğer Açıköğretim sistemiyle öğrenim gören Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğrencisi iseniz, "T.C. Kimlik Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.



Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.



84 – 100 AA 4,00 Geçti



77 – 83 AB 3,70 Geçti



71 – 76 BA 3,30 Geçti



66 – 70 BB 3,00 Geçti



61 – 65 BC 2,70 Geçti



56 – 60 CB 2,30 Geçti



50 – 55 CC 2,00 Geçti



46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti



40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti



33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti