AÖF sınav tarihleri 2020 ne zaman? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

30 Mart 2020 Pazartesi 17:21 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:21

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok sınavın tarihi değişirken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları 2020 ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavlarının 20 günlük süreçte internet üzerinden yapılacağı açıklandı. AÖF öğrencileri bu haber üzerine AÖF sınav tarihleri 2020 ne zaman? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte 2020 AÖF sınav tarihleri ve online sınav hakkında merak edilenler...

AÖF VİZE SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi vize sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet üzerinden yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Anadolu Üniversitesi "Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacaktır." açıklamasında bulundu.

HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLUNACAK?

Sınavlara katılacak adayların sorumlu olacakları üniteler de yine bölüm bölüm Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşıldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sınav sorumluluk üniteleri adayların sınavlarda sorumlu oldukları alanları gösterecek.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının internet tabanlı ortamda yapılacağı duyuruldu. Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim – öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır. Anadolu Üniversitesi, alınan bu karar doğrultusunda, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarını internet ortamından gerçekleştirecektir” denildi.

SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir.

Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, çağrı merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz.

SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.