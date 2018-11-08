AÖF sınav tarihleri ne zaman 2018 2019 AÖF çıkmış sorular vize final tarihleri ne zaman? AÖF E kampus giriş ekranı haberimizde yer alıyor. AÖF sınav tarihleri 2018! Açık Öğretim AÖF sınavları hakkında detaylara haberimizden erişebilirsiniz. Açıktan okumak isteyen AÖF öğrencilerinin beklediği AÖF sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. 2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi için Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin dikkatine...AÖF güz dönemine dair sınav takvimi star.com.tr’de. AÖF sınavları nasıl oluyor? Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

AÖF sınav tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri, kurumun resmi internet sitesinde yer alıyor. Buna göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 12 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında organize edilecek.

SINAV SÜRESİ VE OTURUMLARI

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarı yılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarı yılların sınavları yapılmaktadır.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

Çıkmış sorulara aşağıdaki linke tıkladıktan sonra giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Çıkmış sınav soruları kitabınızın basım tarihiyle uyumlu olacak şekilde sunulmaktadır. Bu nedenle içerikten kaynaklanabilecek uyumsuzluğun siz öğrencilerimiz için problem yaratmaması için kitap basım tarihinden önceki yıllara ait sorular yayında değildir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonuna T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak veya AÖF bürolarından alabilir. Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadır. Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdır. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı yapılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

1. Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

- Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı

- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Açıköğretim sistemi nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültelerindeki 58 farklı programla dünyada 17 farklı ülkede yükseköğretim hizmeti vermektedir. Dijittal dönüşüm sürecinde sunduğu materyal çeşitliliğini zenginleştiren sistem, ders kitapları için dijital versiyonlarını çoğaltarak (pdf, epub, mobi, html5), Sesli Kitap, Özet, sesli özet, Sorularla öğrenelim, Video, etkileşimli video, Deneme Sınavı, Çözümlü Sorular, Alıştırmalar, Canlı ders ve canlı ders kayıtları ile malzeme çeşitliliği sunmaktadır.