AÖF sınav yerleri açıklandı mı 2022? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi e-Devlet

3 Ocak 2022 Pazartesi 16:32 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:32

AÖF sınav yerleri, hafta sonu sınava katılacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları, Ocak ayının 8-9 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi 2022 e-Devlet ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AÖF sınav yerleri ile ilgili detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi, final sınavına kısa süre kala açıköğretim öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, 2021-2022 AÖF takvime göre ocak ayının 8-9'unda gerçekleşecek. Gözler şimdi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesinde. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte, AÖF sınav takvimi 2022

Öğrenciler, AÖF sınav yerlerini e-Devlet veya Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin hafta başında açıklanması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02.04.2022 - 03.04.2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21.05.2022 - 22.05.2022

Yaz Okulu Sınavı 06.08.2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

84-100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77-83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71-76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66-70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61-65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56-60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50-55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46-49 notları arasında CD harf notu ile 1,70 koşullu geçebilirsiniz

40-45 notları arasında DC harf notu ile 1,30 koşullu geçebilirsiniz

33-39 notları arasında DD harf notu ile 1,00 koşullu geçebilirsiniz

0-32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?

Bir dersten koşullu olarak geçebilmeniz için o dönemin genel ortalamanızın 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer altında olursa koşullu olarak geçtiğimiz tüm dersleri yeniden vermeniz gerekmektedir. AÖF sınavlarına girerken dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü kesinlikle unutmamanız gerekmektedir. Aksi halde puanınız giderek düşecektir.

AÖF HARF NOTLARI

84-100 AA 4,00 (Geçti)

77-83 AB 3,70 (Geçti)

71-76 BA 3,30 (Geçti)

66-70 BB 3,00 (Geçti)

61-65 BC 2,70 (Geçti)

56-60 CB 2,30 (Geçti)

50-55 CC 2,00 (Geçti)

46-49 CD 1,70 (Ortalamaya göre)

40-45 DC 1,30 (Ortalamaya göre)

33-39 DD 1,00 (Ortalamaya göre)

0-32 FF 0,00 (Kaldı)