AÖF sınava giriş belgeleri erişime açıldı! AÖF sınav giriş belgesi 2022 sorgulama

AÖF sınava giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Sınava katılım sağlayaccak olan öğrenciler, sınav belgelerine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilecekler. Adayşar, AÖF sınav giriş belgesinin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. İşte AÖF sınav giriş belgesi 2022 sorgulama

AÖF SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları için sınav giriş belgesi yayınladı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan güz dönemi vize sınavlarına girecek olan adaylar AÖF sınav giriş belgesine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022 SORGULAMA



Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternet'ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

ADAYLARIN SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi'nin sınavına girebilmek için "AÖF Sınav Giriş Belgesi" ile "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi"ni yanında bulundurmak zorundadır. Bu belgelerin eksikliği durumunda aday sınava alınmaz.

a) Sınav Giriş Belgesi; adayın kimlik bilgilerini, (varsa) fotoğrafını, sınavın içeriğini, merkezini, binasını, tarihini vb. bilgilerini gösteren belgedir. Aday, sınav türüne bağlı olarak bu belgeyi "Kılavuz"da veya duyurularda belirtildiği şekilde sağlamakla yükümlüdür.

b) Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.