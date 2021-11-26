AÖF sınavları kaç saat sürüyor? Anadolu Üniversitesi AÖF Sınavları kaç dakika?

26 Kasım 2021 Cuma 12:02 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 12:02

AÖF sınavları kaç saat sürüyor? sorusunun cevabı, hafta sonu yapılacak olan sınavlara katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra uygulanacak olan sınavlar sabah saat 09.30 ve 14.00'da başlayacak. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz dönemi ara sınavına katılacak olan öğrenciler, sınavın ne kadar süreceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF Sınavları kaç dakika? İşte AÖF sınav saatleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler 2021-2022 öğretim yılı güz dönemi sınavlarına 27-28 Kasım'da Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra uygulanacak olan ayrı oturumlarda katılacaklar. Pazar günü 2 oturum yapılacak. Peki AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte AÖF sınava giriş belgesi ve sınav saatlerine dair ayrıntılar...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVLARI KAÇ DAKİKA?

Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor. Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ara sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her ders için 20 soru yöneltilecek ve sınav 30 dakika sınav süresi verilecek. Sabah oturumlarının 09.30'da başlayacak olmasıyla birlikte sorumlu olunan ders sayısı ile sınav süresi çarpıldığında sınav bitiş saati hesaplanabilir.

AÖF SINAVLARI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Sınava katılacak olan öğrencinin sorumlu olduğu ünitelere ve ders sayısına bağlı olarak sınav saati değişiklik gösterebilmektedir. Her ders için yarım saat süre verilecek olan sınavda 5 dersten sorumlu olanlar yalnızca sabah oturumuna katılacaklar.

5 dersten fazla sınava girecek olanlar ise sabah ve öğleden sonra 14.00'da olmak üzere 2 oturuma katılacaklar. Öğrenciler, eğitim gördükleri bölüme göre hem Cumartesi hem de Pazar günü sınavlara katılabilmektedir. Sınva giriş belgelerinde öğrencilerin sorumlu olduğu üniteler ve AÖF sıan saatleri yer almaktadır.

Sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika süre olacaktır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınav tamamlansa bile salondan çıkılamaz. Herhangi bir nedenle salondan çıkılması halinde, sınava devam edilmesine izin verilmez.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. AÖF sınavları beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Vize sınavı olarak da bilinen ara sınavlar AÖF not ortalamasına %30 etki edecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN SINAV SAATİ UYARISI

Pandemi döneminde online düzenlenen sınavlarda bazı değişiklikler yapılmıştı. 2021-2022 kayıt yenileme ve yeni kayıt yapan adaylar AÖF güz dönemi ara sınavlarına katılacak. Koronavirüs önlemleri nedeniyle öğrenciler sınavlara maskeleri ile gelmesi gerekiyor. Sınava girişte öğrencilerin fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile sınav giriş belgelerini yanında bulundurmalıdır. Anadolu Üniversitesi yaptığı uyarıda öğrencilerin sınav öncesi işlemler için en az 1 saat önceden sınav binasında hazır bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Açıköğretim sınavlarının yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi"nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından alabilirler.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar. Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

AÖF DERS GEÇME NOTU 35 OLACAK!

AÖF ara sınavlarının not ortalamasına etkisi %30 olarak belirlendi. Dönem sonu sınavları ise %70 etkili olacak. Yıl sonunda ortalama yükseltmek isteyen ve mezun olmayı hedefleyen öğrenciler için yaz okulu sınavları düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında başarı notu alt sınır değeri 35 olarak belirlendi.

Başarı notu alt sınırının altında olan öğrenciler FF harf notu alacak. Sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı eleyecek.

2021-2022 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ

AÖF sınavları için belirlenen tarihler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinden duyuruldu. Sınav tarihleri her yıl olduğu gibi bu yıl da iki oturumlu olarak gerçekleştirilecek. İşte 2021 AÖF sınav tarihleri.