AÖF sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Açıköğretim sınav tarihleri, 2022-2023 öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edildi. AÖF sınavları için öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte AÖF 1. Dönem Açıköğretim sınav tarihleri

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu.

Takvime göre; AÖF Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise Ocak ayının 21-22 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrencilere, Açıköğretim sınavına gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Öğrenciler, AÖF Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alabilirler.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

AÖF SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER



Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.