AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? e-devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aralık ayının 10-11 tarihlerinde gerçekleştirilen sınav sonrası öğrencilerin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Adaylar, AÖF sınav sonuçlarını 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları veya E-Devlet şifreleriyle öğrenebilecekler. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte e-devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?



AÖF güz dönemi final sınavları Ocak ayının 21-22 tarihlerinde gerçekleşecek.

Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vize sınavlarının sonuçları ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde AÖF sınav sonuçlarının sınavdan 15 gün sonra açıklanması nedeniyle Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sonuçlarının 26 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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Adaylar, AÖF sınav sonuçlarını 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları veya E-Devlet şifreleriyle öğrenebilecekler.

AÖF Sınavları değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Öğrencinin Açıköğretim Üniversitesinden mezun olabilmek için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.