AÖF sonuçları, açıköğretim fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanacak olan AÖF sonuçlarını E-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Peki AÖF 2023 Güz dönemi final sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları genellikle 10 gün içinde açıklanıyor. Bir önceki güz dönemi vize sınavlarının AÖF sonuçları sınavdan 9 gün sonra ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sonuçlarının 31 Ocak'ta ilan edilmesi bekleniyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak.

AÖF sonuçları erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sınav sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'te ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

* AA ile CC arası "Geçer" notudur.

* CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.

* FF, YZ, DZ "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.

* Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF 2023 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar dönemi ara sınavı: 15-26 Nisan 2023

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 27-28 Mayıs 2023