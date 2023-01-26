AÖF sonuçları, açıköğretim fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanacak olan AÖF sonuçlarını E-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Peki AÖF 2023 Güz dönemi final sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sonuçları genellikle 10 gün içinde açıklanıyor. Bir önceki güz dönemi vize sınavlarının AÖF sonuçları sınavdan 9 gün sonra ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sonuçlarının 31 Ocak'ta ilan edilmesi bekleniyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak.
AÖF sonuçları erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sınav sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
AÖF'te ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.
* AA ile CC arası "Geçer" notudur.
* CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.
* FF, YZ, DZ "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.
* Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.
AÖF HARF NOTLARI
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
AÖF 2023 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Bahar dönemi ara sınavı: 15-26 Nisan 2023
Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 27-28 Mayıs 2023