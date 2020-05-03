AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020 AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

03 Mayıs 2020 Pazar 12:55 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 12:55

AÖF sınav sonuçları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarına giren öğrenciler 2020 AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını araştırmaya başladı. Adaylar 7 Mayıs’a kadar istedikleri zaman diliminde sınavlarına girebilecekler. Peki AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 Anadolu Üniversitesi (AÖF) vize sınav sonuçları...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) online sınavı devam ediyor. Sınavın bitmesine sayılı günler kala, sınava katılan adaylar sonuçları heyecanla beklemeye başladılar. AÖF tarafından yayımlanan duyuruda, sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu.

AÖF vize sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her ders için toplam 20 soru ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre veriliyor. İnternet bağlantısı problemi, elektrik kesintisi gibi nedenlerle sınavları yarıda kalan adaylar online sınav sistemine tekrar giriş yaparak kaldıkları bölümden sınavlarını tamamlayabilecekler. Peki 7 Mayıs itibariyle son bulacak AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi vize dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi , Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları online sınavların sona ermesinin ardından (7 Mayıs) 15 gün içerisinde ilan edilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA!

Açık öğretim Fakültesi bahar dönemi sınavlarına katılan adaylar için sonuçlar aşağıda bulunan adres üzerinden açıklanacak.

2020 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

AÖF bahar dönemi online vize sınavına katılmak isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi internet sitesinde bulunan öğrenci girişine T.C. kimlik numarası veya anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ile giriş yapabilirler. Öğrenciler karşılarına gelen ekranda sorumlu oldukları ve girecekleri sınavları görüntüleyebilirler.

İNTERNET KESİNTİSİ DURUMUNDA NE OLACAK?

18 Nisan’dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs’a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz. Ancak 7 Mayıs’a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.

AÖF 2020 YILI AKADEMİK TAKVİMİ!

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ 14-15 ARALIK 2019

AÖF GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV TARİHİ 18-19 OCAK 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ 18-19 NİSAN 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI 13- 14 HAZİRAN 2020

YAZ OKULU SINAVI 23 AĞUSTOS 2020