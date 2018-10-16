AÖF vize sınav tarihi ne zaman? 2018 2019 AÖF sınav takvimi nasıl? AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? AÖF sınavında hangi notlar geçiyor? AÖF'te bütünleme sınavı var mı? AÖF 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu? AÖF puan hesaplamaları nasıl yapılıyor? Geçer notlar neler? soruların yanıtları milyonlarca Açıköğretim öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF güz dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok AÖF öğrencisinin merak ettiği konular arasında ilk sıralarda yer aldı. Eğitim hayatına AÖF'te devam eden on binlerce öğrenci, AÖF 2018-2019 eğitim dönemi sınav programı hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Kısa bir süre önce yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecini geride bırakan öğrenciler, şimdi güz dönemi ara sınavlarının yapılacağı tarihlere odaklandı. 2018 AÖF vize sınav tarihleri ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri, kurumun resmi internet sitesinde yer alıyor. Buna göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 12 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında organize edilecek.



AÖF SINAV SÜRESİ VE OTURUMLARI



Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.







AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)



Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,



İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.



Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,



Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ

DERS KİTAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK?



Öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludurlar. E-Kampüs ortamında sunulan diğer ders malzemeleri (Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Ünite Özet Videoları, Yaprak Test, HTML5, ePUB, Mobi vb.) öğrenmeye yardımcı içeriklerdir. ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden erişilebilir.



Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında bölümünün Sınav Sorumluluk Üniteleri sayfasında yayımlanmaktadır.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 Geçti



77 – 83 AB 3,70 Geçti



71 – 76 BA 3,30 Geçti



66 – 70 BB 3,00 Geçti



61 – 65 BC 2,70 Geçti



56 – 60 CB 2,30 Geçti



50 – 55 CC 2,00 Geçti



46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti



40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti



33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SORULARI NASIL OLUYOR?



Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.



Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.



Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI?



AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir.

Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.