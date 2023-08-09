AÖF yaz okulu geçme notu, sınava girecek olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılında FF notuyla başarısız dersi olan öğrencilerin başarı ortalamaları, AÖF yaz okulu sınavından aldıkları puana göre yeniden hesaplanacak. Peki AÖF yaz okulu sınavından kaç puan almak gerekir? İşte AÖF yaz okulu geçme notu

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?



Yaz okulu Sınavı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da yüz yüze yapılacak. en fazla 5 dersin alınabildiği yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler, sınavda aldıkları puana göre mezun olma şansı elde edecekler. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevapların dörtte biri düşürülerek puanlar hesaplanacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu geçme notu 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan öğrencilerin, bir programdan mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekmektedir.

AÖF geçme notu, Öğrenci Değerlendirme Sistemine göre belirlenmektedir. AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

AA ile CC arası "Geçer" notudur.

CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş sayılır.

AÖF dönem sonu not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenci, Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren koşullu geçer notu aldığı dersleri tekrar seçilebilir.