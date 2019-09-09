AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu fırsatı sunuldu. AÖF yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. AÖF yaz okulu için başvuru döneminin tamamlanması ile birlikte öğrenciler gözlerini AÖF yaz okulu sınavlarına çevirdiler. AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. AÖF yaz okulu sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

YAZ OKULU İÇİN SINAV MERKEZİ TERCİHİ İŞLEMİNİ NE ZAMANA KADAR YAPTIRMAK GEREKİR?

Yaz okulu sınav merkezi tercihini 19 Temmuz 2019 tarihine kadar yapan öğrenciler belirtmiş oldukları sınav merkezinde sınava katılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler işleme alınmamaktadır.

YAZ OKULUNDA YAPILACAK SINAVA KİMLER GİREMEZ?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.

Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.